Asya borsaları yükselişte

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,5 arttı ve Hang Seng Tech endeksi yüzde 4,6 arttı. Anakara Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.23 yükselirken Shenzhen Bileşeni yüzde 0.476 yükseldi.

Nikkei 225 Japonya'da yüzde 1.21 yükseldi ve Topix de yüzde 1 kazandı. Güney Kore'de Kospi yüzde 0.77 yükseldi. S&P/ASX 200 Avustralya'da yüzde 0.4 yükseldi.

MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi yüzde 1.21 yükseldi.

Çin'in ticaret verileri, ihracatın yüzde 0,3 ve ithalatın da yüzde 0,7 düşmesiyle beklentilerin çok altında kaldı. Şirket, Çin'deki Kovid kısıtlamalarının iPhone üretimine zarar verdiği konusunda uyardığı için bölgedeki Apple tedarikçileri de odakta.

Çinli sağlık yetkilileri, geçen Cuma günü yeniden açılmaya yönelik "şartlı" planlar spekülasyonuyla artan risk iştahını gördükten sonra piyasa duyarlılığını azalttığı görülen katı önlemlere bağlı kalma duruşunu yenilediler.