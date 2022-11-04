BoE üyesi Mann: Enflasyonu yönlendiren faktörler hala güçlü

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Catherine Mann, İngiltere'nin hala artan uluslararası enerji fiyatlarının ve koronavirüs salgınının artçı etkilerinin yanı sıra enflasyonun güçlü yurt içi yönlendiricileri ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

American Enterprise Institute tarafından düzenlenen bir panelde konuşan Mann, "Enflasyonun temel yönlendiricilerinde hala çok fazla ivme var. Yurt içi enflasyon dinamiklerinin hala çok güçlü olması nedeniyle bugünkü faiz artırım kararını aldık" ifadelerini kullandı.