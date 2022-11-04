Başkan Erdoğan: Putin’le mutabık kaldık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 19. MÜSİAD EXPO'da yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Fuarın ülkemiz iş dünyamız ve katılımcılar için hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. 24 farklı sektörden 500'ün üzerinde ürünleri fuarda sergileniyor.

5 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefleyen fuarın başarılı geçmesini diliyorum. Gerek iştirakçiler gerek sergilenen ürünler bakımdan oldukça zengin olan fuarın hedeflerine ulaşacağına inanıyorum.

BATI KAYITSIZ KALIYOR

Dünyamız son 3 yıldır küresel salgınla başlayan ardından sıcak çatışmalar ve bölgel krizilerle geçiyor. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonomi son yılların en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor. Gıda ve enerji kriziyle birlikte çoğu ülke yalpalamakta çaresiz kalmaktadır.

Milyonlarca insanın çektiği sıkıntılar göz ardı edilmektedir. Somali başta olmak üzere Afrika'da bir lokma ekmeğe ulaşamadan can veren her masumun acısı yüreklerimizi dağlıyor. Milyonlarca insanı ölüme götüren bu trajedilerin sona erdirilmesi için ne yazık ki bir çaba harcanmıyor. Dünyanın geri kalanına insanlık dersi veren Batılı ülkelerin bu trajediye kayıtsız kalması utanç vericidir.

PUTİN'LE MUTABIK KALDIK

Biz bu tahılı gelişmiş ülkelere mi göndereceğiz yoksa az gelişmiş ülkelere mi göndereceğiz? Putin'le görüşmemde az gelişmiş ülkelere ücretsiz tahıl gönderme konusunda mutabık kaldık.

Sürekli ve sürdürülebilir enerji için dalgalanmaları dengeleyebilecek diğer araçları ülkemize kazandırıyoruz. Doğalgazda Türkiye bir hat olacak. Rusya doğalgazın Avrupa'ya sevkini Türkiye üzerinden yapacak. Elektirik üretimininde de rahatlama sağlayacağız. Akkuyu Nükleer santarli etap etap tamamlandığında bu sıkıntımızın üstesinden geleceğiz. Bu süreçte sanayicilerimizin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak enerji üretimine ağırlık vermesi gerekiyor. Finansmana erişim meselesinde de iş insanlarımızın yanındayız. Kamu bankalarımızın bu konudaki desteklerini artırmaları uyarısında bulundum, bulunuyorum."