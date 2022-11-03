THY’den rekor kâr

THY'den yapılan açıklamaya göre, global havacılık sektörü benzeri görülmemiş operasyonel sorunlar ile yüzleşirken, artan jeopolitik gerilimlerin ve global enflasyonist baskıların ön plana çıktığı bir çeyreği geride bıraktı.

THY, operasyonel çevikliği, Kovid-19 salgını döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü ve geniş uçuş ağı sayesinde güçlü seyreden talebe hızlı karşılık vererek bu yılın üçüncü çeyreğini 1,5 milyar dolar net kar ile tamamladı. THY, 2020 yılından itibaren yaşanan zorlu faaliyet ortamına karşın bu çeyrekle birlikte üst üste beşinci çeyrekte de net kar elde etti.

Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki toplam gelirleri, 6,1 milyar dolar ile 2019'un aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 52 aştı. Toplam gelirin yüzde 14'ünü oluşturan kargo gelirleri, üçüncü çeyrekte 2019'un aynı dönemine göre yüzde 110 artışla yaklaşık 880 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Özellikle Avrupa havalimanlarında yaşanan aksaklıklara rağmen THY, operasyonlarını başarıyla yöneterek artan yolcu talebini karşıladı. THY, globalde yaşanan enflasyon baskılarına rağmen akaryakıt hariç birim giderlerini bu yılın üçüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5 azaltarak net kar elde etmeyi başardı. Bunun sonucunda THY'nin nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar-EBITDAR) 2,1 milyar dolar oldu.