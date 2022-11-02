Bakan Kurum ’Orta Gelirliye Konut Kampanyası’ için tarih verdi

YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI İÇİN TARİH BELLİ OLDU!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ Sosyal Konut Projesi ile dar gelir grubu için süreç tamamlandı. Sırada orta gelir grubu var. Bu konuyla ilgili çalışmalar artık şekillenmeye başladı. Bu ay içerisinde detayları paylaşmayı planlıyoruz." dedi.

Bakan Kurum orta gelir grubu konut kampanyası için ilk defa rakam paylaştı. Kurum, 81 ilde 100 bin konut yapılmasının planlandığını ifade etti.

SON DAKİKA: Orta gelir grubu sosyal konut kampanyası! Bakan Kurum: 81 ili kapsayacak | Video