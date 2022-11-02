Bakan Kurum ’Orta Gelirliye Konut Kampanyası’ için tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak. Proje kapsamında süreci bankalarla birlikte yürüteceğiz" dedi.
YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI İÇİN TARİH BELLİ OLDU!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ Sosyal Konut Projesi ile dar gelir grubu için süreç tamamlandı. Sırada orta gelir grubu var. Bu konuyla ilgili çalışmalar artık şekillenmeye başladı. Bu ay içerisinde detayları paylaşmayı planlıyoruz." dedi.
Bakan Kurum orta gelir grubu konut kampanyası için ilk defa rakam paylaştı. Kurum, 81 ilde 100 bin konut yapılmasının planlandığını ifade etti.
SON DAKİKA: Orta gelir grubu sosyal konut kampanyası! Bakan Kurum: 81 ili kapsayacak | Video
ORTA VE ORTA GELİR GRUBUNUN ÜZERİNİ KAPSAYACAK
Yılda 600 bin konut üretildiğini belirten Bakan Kurum, bunun yüzde 15-20'sinin bu kapsama girdiğini, dolayısıyla yaklaşık 100 bin konutun kampanyaya gireceğini bildirdi. Kurum 81 ilde orta ve orta gelir grubu üzerindeki vatandaşları kapsayacak bir kampanya olacağının altını çizdi.
"ÜRETİMİ DEVAM EDEN KONUT ŞİRKETLERİ DAHİL OLABİLECEK"
Finansman boyutu için çalışmaların netleşmediğini ancak bankalarla görüşmelerin sürdüğünü belirten Kurum, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz. Beraber çalışıyoruz. Bu kampanya mevcut yeni konut üretimi konusunda destekleyici olacak" diye konuştu.
Bakan Kurum, Türkiye'de üretimi devam eden konut şirketlerinin bu kampanyaya dahil olabileceğini belirtti.