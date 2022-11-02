Bakan Nebati: Turizmde gelir hedefimizi 44 milyar dolara çıkardık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD EXPO fuarında ekonominin gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
Turizm tahminlerimizi yukarı yönlü revize ediyoruz. 2022'de turizmde 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz.
"ENERJİ FİYATLARI CARİ DENGEYİ ETKİLİYOR"
Cari işlemler, enerji ve altın hariç değerlendirdiğinde 41,2 milyar dolar fazla vermektedir. Enerji fiyatları cari açık üzerinde etkili oluyor. Hedef cari işlemler dengesini kalıcı olarak iyileştirmek. Enflasyonu tek haneye düşürene kadar mücadelemiz devam edecek, bunda kararlıyız.
"ENFLASYONDAN KALICI OLARAK KURTULACAĞIZ"
Enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız. Fiyat artışlarının vatandaşlarımızı olumsuz bir şekilde etkilemesinden korumak hedefiyle ücret artışlarını enflasyon üzerinde gerçekleştiriyoruz. Küresel sıkıntılara rağmen tehditleri fırsata çevireceğiz. Türkiye Yüzyılı ile ideallerimize ulaşacağız.
"KKM DÖVİZDE OYNAKLIĞI AZALTTI"
KKM katkısıyla liradaki oynaklık azalmıştır. AK Parti iktidarı olarak dün olduğu gibi bugün de iş dünyamızın önünü açmak gayretindeyiz. Yatırım ortamı rekabetçi teşviklerle sağlanıyor. Türkiye ekonomi modeline ilgi var, İş dünyasının dünyadaki bağlantıları umut verici.
"MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİNİ ÖNE ÇIKTIK"
Gerek kredilerdeki ulaşım, gerek kredilerdeki sürenin kısa olması, bunlar gelip geçici, yeni bir model, yeni bir iş anlayışı ve selektif kredi politikamız önümüzdeki süreci çok daha kolay bir şekilde geçireceğimizin yol haritasını ortaya koyuyor.
Mazot ve gübre desteklerini öne çektik. KGF hazırlığımız devam ediyor, krediler doğru yere kanalize olacak.
"İHRACATTA REKORLAR SERİSİ SÜRÜYOR"
Dijital verginin etkinliğini artırıyoruz. İstikrarlı büyüme trendimiz devam ediyor. İhracatımız rekorlar kırmaya devam ediyor. Ülkemiz 'Startup'lar için çekim merkezi olacak. Küresel türbülanslara rağmen güçlenerek ilerliyoruz.