Bakan Nebati: Turizmde gelir hedefimizi 44 milyar dolara çıkardık

"MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİNİ ÖNE ÇIKTIK"

Gerek kredilerdeki ulaşım, gerek kredilerdeki sürenin kısa olması, bunlar gelip geçici, yeni bir model, yeni bir iş anlayışı ve selektif kredi politikamız önümüzdeki süreci çok daha kolay bir şekilde geçireceğimizin yol haritasını ortaya koyuyor.

Mazot ve gübre desteklerini öne çektik. KGF hazırlığımız devam ediyor, krediler doğru yere kanalize olacak.