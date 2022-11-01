Apara Haberler Sunak hükümetine göre tüm İngilizlerin daha fazla vergi ödemeleri kaçınılmaz
Giriş Tarihi: 1.11.2022 09:32 Son Güncelleme: 1.11.2022 09:32

Sunak hükümetine göre tüm İngilizlerin daha fazla vergi ödemeleri kaçınılmaz

Sunak hükümetine göre tüm İngilizlerin daha fazla vergi ödemeleri kaçınılmaz

İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak ve Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın dün yaptıkları toplantıda vergi ve harcama planları değerlendirdi.

İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak ve Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın dün yaptıkları toplantıda 17 Kasım'da yapılacak ekonomik açıklamada yer verilmesi öngörülen vergi ve harcama planları değerlendirildi.

Sunak hükümeti, kamu finansmanında istikrarın yeniden tesis edilmesi için başta zenginler olmak üzere tüm İngilizlerin daha fazla vergi ödemelerinin kaçınılmaz olduğunda anlaştı.

İngiliz Hazinesi'nden yapılan açıklamada, "Sunak ve Hunt, ortaya çıkmış bulunan büyük yükün toplumda en geniş şekilde omuzlanması gerektiği konusunda prensipte anlaştılar. Önümüzdeki yıllarda herkesin vergilere daha fazla katmı yapması kaçınılmaz" denildi.

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Sunak hükümetine göre tüm İngilizlerin daha fazla vergi ödemeleri kaçınılmaz
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