Bakan Nebati: Togg için kamu bankalarıyla görüştük

"ARALIK AYINDA ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BAŞLAYACAK"

Enflasyon sadece Türkiye'nin değil dünyanın problemi. Aralık ayından itibaren enflasyonun belini kırmış olacağız. Enflasyon, karar vereceğiniz anda sabah hissedeceğiniz bir şey değildir, hedefinizi korumanız, belirli bir sürenin geçmesi lazım. Önümüzdeki yıl enflasyonun düştüğü, bunun hissedilir bir şekilde topluma yansıdığı bir döneme gireceğiz. Aldığımız tedbirlerle artış hızı azaldı, Aralık itibarıyla düştüğünü göreceğiz.

Yolumuzu büyümeden yana çizdik, insanlar işlerini kaybetmeyecek, kepenkler, fabrikalar kapanmayacak. İnsan odaklı baktığımız için sübvansiyonlar sağladık, imkanları insanların rahatlaması yönünde kullandık.

Turizm gelirlerimiz çok iyi, ödemeler dengesi ile ilgili bir sıkıntımız yok.

"BİZ BÜYÜYORUZ, DÜNYA RESESYONU KONUŞUYOR"

Şu anda Avrupa ne yapacağını gerçekten bilemiyor, Avrupa'da ciddi daralma görülüyor, ABD'de aynı şekilde daralma görülüyor, Türkiye büyüyerek yoluna devam ediyor.

Dünya önümüzdeki günlerde çok daha yüksek sesle resesyonu konuşacak, çok daha yüksek sesle Avrupa bu krizden nasıl çıkacak diye konuşacak, ABD aynı şekilde konuşmaya devam edecek, biz ise büyüyerek, üreterek, istihdam oluşturarak yolumuza devam edeceğiz.

"SUUDİ ARABİSTAN HEYETİ ARALIK'TA YATIRIMCILARIYLA GELECEK"

Suudi Arabistan ilişkilerinin tekrar en üst seviyeye getirilmiş olmasından dolayı herkes mutlu ve memnun. Riyad'daki yatırım konferansında salon tamamen doluydu, bu Türkiye'ye ilginin tezahürüdür. Suudi Arabistan heyeti Aralık'ta yatırımcılarıyla gelecek.