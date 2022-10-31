ILO: Aynı anda birkaç kriz dünya çapında iş gücü piyasalarını baskılıyor

ILO tarafından açıklanan "İş Dünyası" 10'uncu izleme raporunda, küresel iş gücü piyasalarında görünümün son aylarda kötüleştiği kaydedildi.

Birden fazla ve art arda gelen ekonomik ve siyasi krizlerin dünya çapında iş gücü piyasasının toparlanmasını tehdit ettiği belirtilen raporda, bunun hem işsizlik hem de eşitsizliği artıracağı uyarısında bulunuldu.

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu ekonomik sarsıntı ve para politikasının daha da sıkılaşmasının tüketim üzerindeki etkisiyle küresel istihdam büyümesinin 2022'nin son çeyreğinde önemli ölçüde kötüleşeceği vurgulanan raporda, yılın başlarında görülen küresel çalışma saatlerindeki toparlanmanın ikinci ve üçüncü çeyreklerde tersine döndüğüne dair işaretler olduğu bildirildi.

Raporda, "Artan enflasyon oranları birçok ülkede reel ücretlerin düşmesine neden oluyor. Bu, birçok ülkede çok düşük gelir gruplarını etkileyen Kovid-19 krizi sırasında gelirdeki önemli düşüşlerin ardından geliyor." denildi.

ILO raporunda, Kovid-19 salgını öncesi seviyeye (2019'un 4'üncü çeyreği) göre bu yılın ikinci çeyreğinde 40 milyon daha az tam zamanlı iş olduğu bildirildi.