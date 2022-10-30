Goldman Sachs Fed faizinde zirve beklentisini revize etti

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanırken, kurumlardan sıkılaşma patikasına yönelik analiz ve tahminler gelmeye devam ediyor.

Bu kurumlardan biri olan Goldman Sachs, Fed'in politika faizini Mart ayında yüzde 4,75-5 aralığına çıkaracağını öngördü. Goldman Sachs ekonomistleri son analizle birlikte daha önce yapmış oldukları zirve tahminini 25 baz puan yukarı çekmiş oldu.

YÜKSEK ENFLASYON, MALİ SIKILAŞMA VE REEL GELİRLERİN TIRMANMASI

Ekonomistler, Mart ayında politika faizinin öngördükleri zirve seviyesine yükselmesi için bu hafta 75 baz puanlık bir faiz artışı olacağını, Aralık'ta 50, Şubat ve Mart'ta ise 25'er baz puanlık artış kararı alınacağını tahmin etti.

Goldman Sachs ekonomistleri Fed'in faiz artışlarının Şubat ayının ötesine geçmesine yönelik beklentilerini üç gelişmeye dayandırdı. Ekonomistlere göre yüksek enflasyon, mali sıkılaşmanın bitmesi ve reel gelirlerin tırmanması dolayısıyla ekonomiyi soğutma ihtiyacı ve finansal koşullarda olgunlaşmamış bir gevşemeyi önlemek amacıyla Fed faiz artışlarını Şubat'ta sonlandırmayacak.