Borsa İstanbul’da yükseliş potansiyeli devam ediyor! Uzmanlar açıkladı

Borsa İstanbul'un 2022 yılı başından bu yana küresel borsalara göre pozitif ayrışmaya devam ettiğini aktaran Uluhan, "Özellikle 4.000-4.200 kademeleri bu bağlamda test edilecek ve piyasa bu seviyeleri aşmaya çalışacaktır." dedi.

Uluhan, mevcut koşullarda borsanın yukarı yönlü potansiyeli devam etse de olası bir aşılamama senaryosunda düzeltme hareketinin öncelikle 3.600 seviyelerine kadar gerçekleşebileceğini ancak öncü sektör ve hisselere talebin devamı ile düzeltmenin sınırlı kalmasını beklediğini kaydetti.

Yeni para girişinin borsanın yükselişinde belirleyici etken olacağını vurgulayan Uluhan, yıl sonuna doğru yeni zirveler görülse dahi, kalıcı yükselişler ile borsaya para girişinin her zamankinden daha çok önem arz edeceğini söyledi.