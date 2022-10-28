Tarım Kredi Kooperatifleri GM Hüseyin Aydın yıl sonu hedefini açıkladı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yıl sonu itibariyle marketlerde 1.863 sayısını hedeflediklerini dile getirdi.

Market açmanın zorluğundan bahseden Aydın, daha hızlı hareket etmek için iş ortakları bulduklarını söyleyerek kamuoyunda yakında detayları paylaşacağını bildirdi.

Tarım kredi marketlerinin cirolarından son derece memnun olduklarını ifade eden Aydın, depo ve lojistik sorunlarını çözerek şuanda 3 bin noktaya ulaşacak şekilde çözdüklerini belirtti. Aydın, "Şuanda açtık açacağız dediğimiz depolarla beraber 3 bin markete hizmet edebilecek hale geliyoruz. Dolayısıyla 1800 artı ve o dediğimiz projeyi yaptığımız zaman herhangi bir aksaklık yaşamayacağız. Yani bizle aynı kulvarda hareket eden rakiplerimize yakınsamış olacağız." dedi.