Enerji krizi için dünyanın bulduğu çözüm: Temiz enerji yatırımları ikiye katlamak

TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARI KATLANARAK ARTIYOR

WEO'da dünya çapında açıklanmış politikalara dayanan senaryoda, ülkelerin enerji krizine karşı aldığı önlemler temiz enerji yatırımlarının 2030'a kadar yüzde 50'den fazla artışla yıllık 2 trilyon doların üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bu senaryoda, temiz enerji yatırımlarıyla piyasalar yeniden dengelenirken, nükleer enerjinin desteğiyle kömür talebindeki artışın geçici olması bekleniyor.

Temiz enerji yatırımlarının sonucu olarak 2025'te küresel emisyonların en yüksek noktasına ulaşacağı ve uluslararası enerji piyasalarının bu dönemde derin bir dönüşüm geçireceği öngörülüyor.

Bugünkü politikalarla ilk kez fosil yakıtlara talep pik yapacak, kömür kullanımı birkaç yıl içinde düşüşe geçecek, gaz talebi ise 2030 itibarıyla pilato seviyesine ulaşacak. Petrol talebinin ise elektrikli araç satışlarındaki artışla 2030'ların sonunda pilato seviyesine gelmesi bekleniyor. Böylece, fosil yakıt talebinin 2020'lerin ortasından 2050'ye kadar sürekli bir şekilde düşüş göstereceği öngörülüyor.

Buna rağmen mevcut politikalar senaryosunda fosil yakıtların küresel enerji portföyündeki payı şu anki yüzde 80 seviyesinden 2050'de yüzde 60'a iniyor. Küresel karbondioksit emisyonları ulaştığı 37 milyar ton seviyesinden 2050'de 32 milyar tona geriliyor.

Karbondioksit emisyonlarının bu seviyesi küresel sıcaklık artışının 2100'e kadar 2,5 dereceyi bulmasına yol açarken, bu artış, iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerinden kaçınmak için belirlenen hedeflere göre oldukça yüksek seviyede bulunuyor.