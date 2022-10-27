Ekonomik güven endeksi Ekim’de yükseliş kaydetti

Ekonomik güven endeksi, Ekim ayında aylık bazda yüzde 3 artarak 97,1 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks eylülde 94,3 iken ekimde yüzde 3 yükselerek 97,1 oldu.