Microsoft beklentilerden daha iyi mali sonuçlar elde etti

Microsoft, mali yılının 30 Eylül'de sona eren ilk çeyreğinde analist beklentilerinden daha iyi sonuçlar elde etti. Ancak bulut hizmetlerinden gelirinin beklentilerin altında kalması ve cari çeyrek için piyasa beklentilerinden da zayıf bir yönlendirme ortaya koyması yatırımcıları tedirgin etti.

HİSSE BAŞINA 2,35 DOLAR KAR VE 50,12 MİLYAR DOLAR CİRO ELDE EDİLDİ

Microsoft, hisse başına 2,35 dolar kar ve 50,12 milyar dolar ciro elde etti. Analistler hisse başına 2,30 dolar kar ve 49,61 milyar dolar ciro bekliyorlardı.

Mali yılının ilk çeyreğinde net kar yüzde 14 düşüşle 17,56 milyar dolar oldu. Azure'nin yanı sıra Windows Server, SQL Server, Nuance ve Enterprise Services'i içeren Itelligent Cloud bölümünü cirosu 20,36 milyar dolar olan beklentilerin biraz altında, geçen yıla göre yüzde 20 artışla 20,33 milyar dolar oldu. Azure'nin bir önceki çeyrekte yüzde 40 büyüyen cirosu, ilk çeyrekte yüzde 35 arttı.

52,35-53,35 MİLYAR DOLAR CİRO ÖNGÖRDÜ

Şirket içinde bulunulan ikinci çeyrek için ise 52,35-53,35 milyar dolar ciro öngördü. Analistler ise 56,05 milyar dolar civarında bir ciro tahmini bekliyorlardı. Microsoft, ikinci çeyrekte Azure'nin büyüme oranının yüzde 37 olacağını öngörüyor. Analistler ise yüzde 39,4 büyüme tahmin ediyorlardı.