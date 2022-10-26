AB hava ve su kirliliğini azaltmak için mevzuatını yenileyecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, hava ve su kirliliğiyle mücadelede standartları yükseltmek ve "sıfır kirlilik" hedefine ulaşmak için yeni kurallar teklif etti.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada tehlikeli partikül madde konsantrasyonu (PM2.5) seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü yönergelerindeki düzeye çekileceği bildirildi.

AB'NİN YEŞİL MUTABAKATININ ÖNGÖRDÜĞÜ 2050'YE KADAR SIFIR KİRLİLİK HEDEFİYLE UYUMLU

Açıklamada PM2.5'in yıllık sınır değerinin 25 birimden 10 birime düşürüleceği belirtildi. Buna bağlı ölümlerin de yüzde 75 civarında azaltılmasının hedeflendiği ifade edilirken, önerilerin ayrıca AB'nin Yeşil Mutabakatının öngördüğü 2050'ye kadar sıfır kirlilik hedefiyle de uyumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ilgili direktifin revizyonunun, sağlığı hava kirliliğinden zarar gören kişilerin AB hava kalitesi kurallarının ihlali durumunda tazminat alma hakkına sahip olmasını sağlayacağı, adalete erişim, etkili cezalar ve hava kalitesi hakkında daha iyi kamu bilgisi konularında daha fazla netlik getireceği aktarıldı.

Açıklamada Mutabakattan sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın "Her yıl yüzbinlerce Avrupalı erken ölmekte ve çok daha fazlası kalp ve akciğer hastalıkları ya da kirliliğe bağlı kanserlerden muzdariptir. Bu kirliliği azaltmak için ne kadar beklersek, topluma maliyeti o kadar yüksek olur. 2050 yılına kadar çevremizin zararlı kirleticilerden arındırılmasını istiyoruz." sözlerine yer verildi.

AB Komisyonundan önceki gün yapılan açıklamada 27 üye ülkede vatandaşların yüzde 47'sinin son 10 yılda hava kalitesinin azaldığını, yüzde 89'unun solunum yolları ve kalp damar hastalıklarının kötü hava koşullarına bağlı olduğunu düşündüğü bildirilmişti.

SU KİRLİLİĞİ

Açıklamada su kirliliğiyle mücadele için de ilaç ve kozmetik şirketlerinin, ürünlerinin AB genelinde atık sulara saldığı kirliliği temizleme maliyetinin bir kısmından sorumlu hale getirileceği ifade edildi.

Ayrıca nehirlerin, göllerin ve sulak alanların kalitesini iyileştirmek için yer altı veya yüzey sularındaki kirletici maddelerin listesinin genişletileceğinin belirtildiği açıklamada toksik veya kalıcı kimyasal limitlerinin azaltılmaya çalışılacağı kaydedildi.

Komisyonun önerileri, Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler tarafından değerlendirilecek, kabul edildikten sonra 2030, 2040 ve 2050 için aşamalı olarak yürürlüğe girecek.