Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV iadelerinin ödenmediğine ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV iadelerinin ödenmediği veya ihracatçıların iade için 7 ay beklediklerine ilişkin haberler ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında, "İhracatçıların KDV İade Alacakları Ödenmiyor…" "İhracatta KDV iade süresi 7 aya yaklaştı" başlıkları ile KDV iadelerinin ödenmediği veya ihracatçıların iade için 7 ay beklediklerini belirtir haberler yer almaktadır.

Haberler gerçek durumu yansıtmamakta olup Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

KDV iadesi, ihracat yapan firmaların ihraç ettikleri mallara ilişkin bilgi ve belgelerin vergi idaresine sunulması ile başlayan ve gerekli kontrollerin yapılmasından sonra tamamlanan bir süreçtir.

Söz konusu iadelerin hızlı ve kontrollü bir şekilde yapılması, Gelir İdaresi Başkanlığının en hassas olduğu konuların başında gelmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığında, KDV iade süreçlerinin hızlı ve doğru yapılmasını teminen gelişen teknoloji, sisteme adapte edilmekte ve teknolojiden olabildiğince istifade edilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, KDV iadesinin hızlı yapılması kadar doğru yapılması, bir başka anlatımla herhangi bir usulsüzlüğe, yanlışlığa imkân vermeyecek şekilde gerekli kontrollerden geçtikten sonra yapılması büyük önem arz etmektedir.

2022 yılının ilk 9 ayında yapılan KDV iadesi tutarı yaklaşık 204 milyar TL olup, bu tutarın yaklaşık 130 milyar TL'lik kısmı ihracat ve ihraç kayıtlı teslimlerden kaynaklanmaktadır.

Yine 2022 yılının ilk 9 ayında yapılan ihracat kaynaklı iadelerin ortalama gerçekleşme süresi 42 gündür. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, ihracatta iade süresinin 7 aya vardığı veya ihracatçıların KDV iade alacakları ödenmiyor şeklinde haber ve değerlendirmelerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmadığı, tamamen hayal ürünü olduğu açıktır.

Ayrıca iade mevzuatı ile mükelleflere talep ettikleri iadeyi 5 veya 10 iş günü içinde yapılmasını taahhüt eden düzenlemeler mevcuttur. Örneğin, Hızlandırılmış İade Sistemi sertifikası sahibi mükellefler ile Artırımlı Teminat Uygulanmasından yararlanan mükelleflerin iade talepleri 5 iş günü içinde yerine getirilmektedir.