Goldman Sachs CEO’su Solomon: Fed’in faizi yüzde 4,50-4,75’e kadar yükseltmesi olası

Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki konferansta konuşan Goldman Sachs CEO'su David Solomon, "ABD'de bir resesyonun yaşanmasının büyük olasılık olduğunu değerlendiren taraftayım, Avrupa'da da bir resesyon olabilir" diye konuştu.

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, dünyadaki jeopolitik gelişmelerin ABD ekonomisinde bir resesyon olasılığından daha endişe verici olduğunu söyledi.

Riyad'da düzenlenen konferansta konuşan Dimon, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın, ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gelişmelerin ve daha geniş şekilde Batılı dünyanın ilişkilerinin ABD'de potansiyel bir resesyonda daha endişe verici olduklarını vurguladı.