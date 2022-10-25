Apara Haberler BoE Başkan Yardımcısı Dave Ramsden: BoE, enflasyonu hedefe geri getirmek için gerekli adımları atacak
Giriş Tarihi: 25.10.2022 09:04

BoE Başkan Yardımcısı Dave Ramsden: BoE, enflasyonu hedefe geri getirmek için gerekli adımları atacak

BoE Başkan Yardımcısı Dave Ramsden: BoE, enflasyonu hedefe geri getirmek için gerekli adımları atacak

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, faiz artırımlarının olumsuz yönlerinin farkında olunduğunu ancak Banka'nın hedef enflasyona ulaşmak için gerekli adımları uygulayacağına dikkat çekti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, faiz artırımlarının borçlular üzerindeki etkisinin bilincinde olduklarını, ancak Banka'nın enflasyonu hedefe geri getirmek için gerekli olan adımları atacağını söyledi.

Parlamento Hazine Komitesi'ndeki konuşmasında "Gerekli olan adımları atacağımızdan çok eminim" ifadelerini kullanan Ramsden, "Hali hazırda attığımız adımların etkilerinden haberdarız" dedi.

Ramsden konuşmasında faiz oranlarının, sadece yüksek olmaları gerektiği kadar, ve gerektiği sürece yüksek kalacaklarını da vurguladı.

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BoE Başkan Yardımcısı Dave Ramsden: BoE, enflasyonu hedefe geri getirmek için gerekli adımları atacak
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