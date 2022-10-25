Apara Haberler ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Piyasadaki oynaklık zaten bekleniyordu
Giriş Tarihi: 25.10.2022 09:09

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Piyasadaki oynaklık zaten bekleniyordu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Piyasadaki oynaklık zaten bekleniyordu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinde bazı olumsuzlukların olduğunu ancak son dönemlerde artan piyasa belirsizlikleri nedeniyle bunun normal olduğuna dikkat çekti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, regülatörlerin ABD Hazine kağıdı piyasaları likiditesinde bazı düşüşler gördüklerini, ancak son dönemde artan piyasa oynaklığı karşısında bunun beklenmedik bir durum olmadığını söyledi.

ABD ekonomisinin sağlıklı, finansal sistemin dayanıklı ve kredi kalitesinin iyi olduğuna inandığını belirten Yellen, Hazine kağıdı piyasasının global finansal sistem için de önemli bir piyasa olduğunu vurguladı.

Yellen, "Hazine kağıdı piyasası işlemcileri işlemleri yerine getirmekte zorluk yaşamıyorlar" diye konuştu.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Piyasadaki oynaklık zaten bekleniyordu
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