SON DAKİKA: Borsa İstanbul 4.000 puan psikolojik bandını kırdı! BIST 100’de rekorlar serisi sürüyor

İŞLEM HACMİ 60 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,80 puan ve yüzde 1,29 değer kazancıyla 3.985,43 puan oldu. Toplam işlem hacmi 40,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Yeni zirveyle beraber işlem hacmi de 60 milyar TL'yi aştı.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,02 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,25 ile elektrik oldu.