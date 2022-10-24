Japonya cuma günü döviz piyasasına yen alarak müdahale etti

ABD dolarının 152 yen seviyesine yaklaşması ile birlikte müdahaleye başlayan Japon hükümeti, kuru 144,50 seviyesine kadar indirmeyi başardı. Ancak bu sabah ABD doları cuma gününe göre yüzde 0,85 değer kazanarak 148,87 seviyesinden işlem görüyor.

Japonya'nın döviz kurlarından sorumlu ismi olan Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kandra, Maliye Bakanlığı'nın döviz piyasasına müdahalede bulunup bulunmadığı konusunda yorum yapmadı.

Japon hükümeti 22 Eylül'de de yen satın alarak döviz kurlarına müdahale etmişti ve piyasa katılımcılarının tahminlerine göre o müdahalede 3,6 trilyon yen satın almıştı