Goldman Sachs: Avrupa hisse senedi piyasalarında Noel rallisi yaşanmayacak

Bloomberg tarafından yapılan ankete göre tahminciler Avrupa borsaları için hedeflerini geçtiğimiz ay düşürdüler. Stoxx Europe 600 Endeksi'nin bu yıl yüzde 17 değer kaybedeceğini öngördüler. Bu, 2008'deki global finansal krizden bu yana görülen en kötü performans olacak. Ankette Endeks için yıl sonu tahmini ortalamada 406 puan oldu.

Goldman Sachs stratejistleri ise Stoxx Europe 600 için yıl sonu beklentilerini 360 puan olarak ortaya koydular. Mart ayında ise beklenti 2022 sonunda Endeks'in 2021'e yakın seviyelerde olacağı yönündeydi.

Bank of Americae stratejisti Milla Savova da Avrupa hisse senetlerinin büyüme ivmesindeki kaybı henüz tam olarak fiyatlamadıklarını belirterek 2022 yıl sonu için beklentisini 380 puan olarak ortaya koydu.

Milla, Avrupa'da şirket karlarının gelecek yıl yüzde 20 düşmesini beklediğini de ifade etti.