Apara Haberler Almanya doğal gaz fiyat sınırı uygulamasını öne çekmeyi tartışıyor
Giriş Tarihi: 24.10.2022 11:48

Almanya doğal gaz fiyat sınırı uygulamasını öne çekmeyi tartışıyor

Almanya doğal gaz fiyat sınırı uygulamasını öne çekmeyi tartışıyor

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, tüketiciler ve küçük işletmeler için Mart ayında yürürlüğü girmesi planlanan doğal gaz fiyatı sınırının öne çekilip çekilmesinin tartışmaya devam ettiklerini söyledi.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, fiyat sınırlamasını öne çekmenin teknik ve hukuki zorlukları olduğuna işaret etti.

Almanya'da bazı bakanlar küçük işletmelerin ve hane halklarının kış döneminde desteklenebilmeleri için doğal gazda fiyat sınırının Ocak ayında uygulamaya girmesini istiyorlar.

Lindner yaptığı açıklamada, "Uygulamayı öne çekmenin teknik olarak mümkün olup olmadığını şu anda bilmiyorum. Bunlar değerlendirmemiz gereken teknik ve hukuki konular. Mümkün olduğu kadar hızlı çalışıyoruz" dedi.

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Almanya doğal gaz fiyat sınırı uygulamasını öne çekmeyi tartışıyor
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