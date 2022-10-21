Yuan dolar karşısında 14 yılın dibini gördü

Onshore yuan, Çin'de Şian'ın bazı bölgelerinde Kovid-19 kaynaklı karantinaların büyüme endişelerini artırması ve Fed yetkililerinden gelen şahin yorumların doları güçlendirmesi ile 14 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Yuan dolar karşısında 7,2525'e gerileyerek Ocak 2008'den bu yana en düşük seviyeye geldi.

Bu harekette Fed cephesinden gelen şahin yorumların doları desteklemesi de etkili oldu. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker Fed'in faiz oranlarını bu yıl yüzde 4'ün çok üzerine yükselterek enflasyonla mücadele amacıyla bir süre orada tutacağını belirtti.

PBoC ART ARDA 37. KEZ DAHA GÜÇLÜ BİR SABİT KUR BELİRLEDİ

Öte yandan Çin'in Sıfır kovid vaka politikasına bağlı kalması da büyümeyi aşağı çekerek yuan üzerindeki baskıyı artırdı. Şian'ın merkezi metropolünün bazı bölümlerinde en az bir hafta süreyle kapanma uygulanırken diğer büyük merkezlerde de virüs kısıtlamaları uygulandı.

Gelen yolcular için karantina şartlarında azalma olacağına dair beklentiler Perşembe günü para biriminin kısa süreliğine nefes almasını sağlamıştı.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Komünist Parti kongresi sırasında para birimini desteklemek için Cuma günü seansta art arda 37. kez daha güçlü bir sabit kur belirledi.

Öte yandan piyasa aktörleri merkez bankasının kongrenin bitimiyle beraber yuan üzerindeki kontrolünü gevşetmesini bekliyor.

PBoC beklentilerin üstünde kur sabitlemelerine ek olarak bankaların vadeli Döviz satışlarında yüzde 20'lik bir risk rezervi zorunluluğu getirdi bankaların yuan kayıplarını önlemek için döviz rezerv zorunluluğu seviyesini düşürdü. Onshore yuan seneyi 1994'ten beri en kötü yıllık değer kaybıyla kapatmaya hazırlanıyor.