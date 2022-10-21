Başkan Erdoğan’dan kripto para açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Cemal Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen Blokzincir İstanbul programına katıldı. Programda yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"TOGG TEKNOLOJİDE GELDİĞİMİZ NOKTANIN SEMBOLÜDÜR"

"Savunma sanayii, teknolojinin hem lokomotifi hem de en çok kullanıldığı alandır. Türkiye 62 savunma sanayi projesinden 750'nin üzerinde projeye ve 5,5 milyar dolar bütçeden 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır. Artık kendi uydularını üreten ve kendi uzay programını yürüten bir ülkeyiz. Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümünde banttan indireceğimiz yerli otomobilimiz Togg, ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir. Teknofest kuşağı gençlerimiz sayesinde dünya çapında pekçok yeniliğe imza atıyoruz.

İnsansız hava araçlarımız dünyadaki savaşların gidişatını değiştiren potansiyele sahip. Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayi ürünleri ihracatımızı, 3 milyar doların üzerine çıkarttık.

Yeni yönetim sistemimizi kurarken 'Dijital Dönüşüm' adıyla özel bir ofise yer verdik. Biz bugünü değil yarını değerlendiriyoruz.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIMIZIN ADINA BESTELENİYOR

Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz. Hedefimiz bu alanda da tüketici değil tasarlayıcı, üretici, yön verici, takip eden değil, takip edilen konumuna ulaşmaktır. Ülkemizin teknolojinin diğer alanları yanında bilhassa savunma sanayindeki dünyaya örnek teşkil edecek başarılarıyla dikkatle takip edildiğini zaten biliyoruz. İnsansız hava araçlarımız yazdıkları destanlarla adına şarkılar bestelenen efsaneler haline gelmiştir. Akıncı gibi daha ileri teknolojiye ve güce sahip hava araçlarımız dünyadaki savaş stratejilerini kökten değiştirme potansiyeline sahiptir. Yine insansız hava araçlarının üzerine iniş kalkış yapabileceği bünyesinde insansız su araçları da taşıyacak Anadolu amfibi hücum gemimiz denizlerde benzer bir rol oynamaya hazırlanıyor. Hava savunma sistemlerimizle, füzelerimizle, zırhlı araçlarımızla ve diğer pek çok teknolojik aracımızla bu alanda giderek güçleniyoruz. Tarih boyunca cesaret ve azmimiz yanında yenilikçiliğimizle, üretkenliğimizle, çalışkanlığımızla dünyaya örnek olduğumuz gibi bugün de teknolojik atılımlarımızla benzer bir performans ortaya koyuyoruz. Artık bizim tayfunumuz da var.

"YAKIT KOYAN DEĞİL BU ARACI KULLANAN ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ"



Değerli dostlar blok zincir teknolojisinin kamuoyunda popüler olmasını, kripto para alanındaki gelişmeler sağlamıştır. Son 10 yılda büyük gelişme gösteren bu teknolojinin sağladığı merkeziyetsiz kayıt ve güvence imkanları mevcut ticari sistemi kökten değiştirebilme potansiyeline sahiptir. Bu alanda yeni gelişen ve kulaklarımızın henüz alışkanlık kazanmadığı kavramların ifade ettiği alternatif iş yöntemleri hayatımıza giderek daha fazla girmeye başladı. Dijital içeriklerin fikri mülkiyet değerlendirmelerinin blok zincir teknolojisi üzerinden güvenceye alınmasıyla süreçte yeni bir evreye geçilmiştir. Şayet net bir benzetmeyle ifade edecek olursak dijital varlıklar teknolojinin yakıtı blok zincir ise teknolojinin vasıtasıdır, aracıdır. Bu teknolojinin gıda tedarikçilerinden bankalara, lojistik işlemlerinden sanat eserlerine kadar uzanan geniş faaliyet alanını cazip kılan asıl husus ve özelliği ise hızlı, verimli, güvenli ve düşük maliyetli işlem yeteneğidir. Türkiye yüzyılının hazırlıklarını yaparken böyle bir potansiyeli göz ardı edemeyeceğimiz açıktır. Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade bizatihi bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz.

Siber dünya kavramı siber uzaya doğru genişlerken, Türkiye'yi diğer hususlar gibi bu alanda da çağın önüne geçirecek hazırlıkları yapmak görevimizdir.

"MERKEZ BANKAMIZ BÜNYESİNDE KRİPTO PARAYLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLMEKTE"

Biz bugünleri öngörerek TÜBİTAK bünyesindeki ulusal elektronik ve kriptoloji araştırma enstitüsünü blok zincir teknolojisi çalışmaları için de görevlendirmiştik. Ülkemizin bu alandaki ilk laboratuvarı da 2016 yılında orada kurulmuştur. Merkez Bankamız bünyesinde kripto parayla ilgili bir çalışma yürütülmektedir. Diğer bakanlıklarımız da kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak bu teknolojiyi yakından takip etmektedir. Özel sektörümüzün blok zincir teknolojisi alanındaki faaliyetlerini de yakından izliyoruz. Önümüzdeki dönemde kamu kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, özel sektörümüzle bu alanda ülkemize katkı sağlayacak yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

Siber dünya kavramı genişlerken, Türkiye'yi de çağın önüne getirecek gelişmelere hazırlayacağız. Gençlerimize de hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine blokzincir teknolojilerinin geliştirilmesinin içinde yer alarak daha büyük ve münbit mecralara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum."