Apara Haberler AB Parlamentosu Başkanı Metsola: Krizlerle mücadele için daha büyük AB bütçesine ihtiyaç var
Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:42 Son Güncelleme: 21.10.2022 11:56

AB Parlamentosu Başkanı Metsola: Krizlerle mücadele için daha büyük AB bütçesine ihtiyaç var

AB Parlamentosu Başkanı Metsola: Krizlerle mücadele için daha büyük AB bütçesine ihtiyaç var

Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Ukrayna'daki savaşın, ekonomide, enerjide ve savunma alanındaki zorlukların üstesinden gelinmesi için AB'nin uzun vadeli bütçesinin artırılması gerektiğini söyledi.

AB liderler zirvesinde konuşan Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, artan faiz oranlarından kaynaklanan daha yüksek borç geri ödemelerinin AB uzun vadeli bütçesi üzerinde ek gerilim yarattığını ifade etti.

Metsola, "Ekonomimiz bütçede bu artırıma ihtiyaç duyuyor. Bu sadece bir refah meselesi değil, aynı zamanda bir güvenlik meselesi. İçinde bulunduğumuz şartlara adapte olmak için bir revizyon gerekli" diye konuştu.

AB,Aralık 2020'de2021-2027 dönemi için bütçe büyüklüğünü 1,1 trilyon euro, 27 üyenin toplam GSYH'sının yüzde 1'i seviyesinde belirlemişti.

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AB Parlamentosu Başkanı Metsola: Krizlerle mücadele için daha büyük AB bütçesine ihtiyaç var
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