Yerli otomobil Togg’un fiyatı ne olacak? Seri üretim ne zaman? Bakan Varank açıkladı

"TOGG FİYATIYLA BENZİN VE DİZEL ARAÇLARLA REKABET EDECEK"

Bu manada fiyat politikaları şirketin belirleyeceği konular ama ilk günden itibaren arkadaşlarımız C segment SUV ile piyasaya çıkacaklarını belirtiyorlar. C segment SUV araç ile piyasaya çıkacağız. Piyasaya hitap edecek bir fiyat olacak. Piyasadaki C segment SUV araçlar ile fiyatı benzer olacak. Elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçlarla fiyat olarak yarışacak. C segmente ilgi giderek artıyor. Müthiş bir talep var ama henüz ön talep alınmadı.