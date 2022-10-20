Yerli otomobil Togg’un fiyatı ne olacak? Seri üretim ne zaman? Bakan Varank açıkladı

Şirketim maliyet hesapları ile ilgili ve piyasada tutunacakları bir fiyatlarla ilgili bir husus. Buna şirket karar verecek. C segment bir araçtan daha kaliteli olan bir araç. Şirket rakip olarak hangi araçları görüyorsa o fiyat politikasından piyasaya girmiş olacaklar. Mart ayında satılacak bir araç için şimdiden bir fiyattan satılacak imkanımız yok. Buna şirketteki arkadaşlarımız karar verecek. Elektrikli otomobillerle ilgili son dönemde ÖTV oranlarını yüzde 10'lara kadar düşürdük. Vatandaşımızın elektrikli, çevreye saygılı yeni nesil araçları alabilmesi için hükümet olarak vergi politikalarında gerekli adımları atmış olduk. Burada şirket satışa çıktığı zaman belirtecektir.

Togg'a müthiş bir talep var. Ama resmi olarak daha ön satışı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Tabi önümüzdeki dönemlerde şirket bununla ilgili planlamalarını yapacaktır. Normalde bir araç piyasaya çıktığı gün siparişler başlamaz. Normalde ticari olarak bu böyle olmaz. Şirket bununla ilgili kendi hazırlıklarını yapıyor. Türkiye'nin otomobili projesi müthiş heyecan uyandıran bir proje. Vatandaşlarımızın gündeminde bu konu var.