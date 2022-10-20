İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Önümüzdeki haftaiçinde yeniden bir seçim olacak.

Downing Street 10 Numaralı ofisinin kapısının önünde konuşan Truss, partisine olan inancını kaybettiği için Muhafazakar liderliğe aday olurken verdiği sözleri yerine getiremeyeceğini kabul etti.

Lizz Truss şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum göz önüne alındığında, Muhafazakar Parti tarafından seçildiğim görevi yerine getiremeyeceğimin farkındayım. Bu nedenle Majesteleri ile, Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğimi bildirmek için görüştüm. Bu sabah 1922 Komitesi Başkanı Sir Graham Brady ile görüştüm. Önümüzdeki hafta içinde bir liderlik seçiminin yapılması konusunda anlaştık. Bu, ekonomik planlarımızı gerçekleştirme, ülkemizin istikrarını ve ulusal güvenliğini koruma yolunda kalmamızı sağlayacaktır."