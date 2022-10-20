İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Liz Truss bugün yaptığı açıklamada, atanmasından yalnızca altı hafta sonra Muhafazakar Partisini bölen ekonomik programı nedeniyle başbakanlıktan istifa ettiğini söyledi.
Önümüzdeki haftaiçinde yeniden bir seçim olacak.
Downing Street 10 Numaralı ofisinin kapısının önünde konuşan Truss, partisine olan inancını kaybettiği için Muhafazakar liderliğe aday olurken verdiği sözleri yerine getiremeyeceğini kabul etti.
Lizz Truss şu ifadeleri kullandı:
"Bu durum göz önüne alındığında, Muhafazakar Parti tarafından seçildiğim görevi yerine getiremeyeceğimin farkındayım. Bu nedenle Majesteleri ile, Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğimi bildirmek için görüştüm. Bu sabah 1922 Komitesi Başkanı Sir Graham Brady ile görüştüm. Önümüzdeki hafta içinde bir liderlik seçiminin yapılması konusunda anlaştık. Bu, ekonomik planlarımızı gerçekleştirme, ülkemizin istikrarını ve ulusal güvenliğini koruma yolunda kalmamızı sağlayacaktır."
ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE
İngiltere'de enflasyon eylül ayında yüzde 10'un üzerine çıkarak, yeniden çift haneyi gördü. Ülkede enflasyon böylelikle 40 yılın zirvesine yükselmiş oldu.
FAİZ ARTIRMA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI
Küresel enflasyon sorunu devam ediyor. Merkez bankalarının faiz hamleleriyle enflasyonu düşürme çabaları sonuçsuz kalırken İngiltere'de enflasyon sorunu derinleşiyor.
İNGİLİZ EKONOMİSİ RESESYONA GİRMEK ÜZERE
Yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt, ekonomi resesyona girerken ve enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesindeyken, yatırımcılara güvence vermek ve İngiltere'nin mali itibarını yeniden inşa etmek için on milyarlarca sterlinlik harcama kesintileri bulmak için şimdi yarışıyor.