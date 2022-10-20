Apara Haberler Merkez Bankası toplam rezervleri 2022 yılının zirvesine yükseldi
Giriş Tarihi: 20.10.2022 15:09 Son Güncelleme: 20.10.2022 15:12

Merkez Bankası toplam rezervleri 2022 yılının zirvesine yükseldi

Merkez Bankası toplam rezervleri 2022 yılının zirvesine yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 14 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 50 milyon dolar arttı ve 116 milyar 26 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 14 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 50 milyon dolar arttı ve 116 milyar 26 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 14 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 920 milyon dolar artışla 76 milyar 172 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 7 Ekim'de 73 milyar 252 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 869 milyon dolar azalarak 40 milyar 724 milyon dolardan 39 milyar 855 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 50 milyon dolar artışla 113 milyar 976 milyon dolardan 116 milyar 26 milyon dolara yükseldi. Söz konusu rakam, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
02.09.202239.63272.295111.927
09.09.202240.00273.681113.683
16.09.202239.91474.824114.738
23.09.202239.46971.335110.804
30.09.202238.99668.052107.048
07.10.202240.72473.252113.976
14.10.202239.85576.172116.026



Kaynak: AA

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Merkez Bankası toplam rezervleri 2022 yılının zirvesine yükseldi
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