Chicago Fed Başkanı Evans güvercinleşmeye başladı

Fed'in hali hazırda federal fon faiz oranının gelecek yıl yüzde 4,6'ya yükseleceğini öngördüğünü belirten Chicago Fed Başkanı Charles Evans, "Eğer biz federal fon faiz patikasını çok fazla yükseltmek zorunda kalırsak, bu ekonomi üzerinde baskı yaratmaya başlar. İşyetmelerin çok kötümser hale gelmeleri ve stratejilerine değiştirmeleriyle birlikte doğrusal olmayan bir etki ortaya çıkmasından endişe ediyorum" dedi.

Evans konuşmasında, Fed'in enflasyon kontrol altına almaya çalışırken işsizlik oranını yüzde 5'in altında tutmaya başarması halinde bunun "oldukça alışılmadık ve iyi" olacağını da ifade etti.

Chicago Fed Başkanı ayrıca, enflasyon baskılarının genele daha fazla yayılmamasını bağlamak gerektiğini vurguladı.