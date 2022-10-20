Apara Haberler Chicago Fed Başkanı Evans güvercinleşmeye başladı
Giriş Tarihi: 20.10.2022 09:37

Chicago Fed Başkanı Evans güvercinleşmeye başladı

Chicago Fed Başkanı Evans güvercinleşmeye başladı

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, çok yüksek seviyelere çıkan faiz oranlarının, işletmelerin gelecek konusunda daha kötümser hale geldikleri ortamda ekonomi üzerinde "doğrusal olmayan" bir etki yapabileceğini söyledi.

Fed'in hali hazırda federal fon faiz oranının gelecek yıl yüzde 4,6'ya yükseleceğini öngördüğünü belirten Chicago Fed Başkanı Charles Evans, "Eğer biz federal fon faiz patikasını çok fazla yükseltmek zorunda kalırsak, bu ekonomi üzerinde baskı yaratmaya başlar. İşyetmelerin çok kötümser hale gelmeleri ve stratejilerine değiştirmeleriyle birlikte doğrusal olmayan bir etki ortaya çıkmasından endişe ediyorum" dedi.

Evans konuşmasında, Fed'in enflasyon kontrol altına almaya çalışırken işsizlik oranını yüzde 5'in altında tutmaya başarması halinde bunun "oldukça alışılmadık ve iyi" olacağını da ifade etti.

Chicago Fed Başkanı ayrıca, enflasyon baskılarının genele daha fazla yayılmamasını bağlamak gerektiğini vurguladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Chicago Fed Başkanı Evans güvercinleşmeye başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz