Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE) da günlük tahvil alımlarının sektörün dayanıklılığında ciddi bir artış sağladığını, geçici olarak devreye alınan Teminat Repo Kolaylığı uygulamasının ise 10 Kasım'a kadar devam edeceğini bildirdi. Banka ayrıca, gelecek hafta kurumsal tahvil satışlarına yeniden başlamayı planladığını açıkladı.

Açıklamaların ardından dün İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'ten yüzde 3,97'ye kadar gerilerken, sterlin/dolar paritesi yüzde 1,5 değer kazanarak 1,14'ün üzerine çıktı.

Enerji krizine ilişkin gelişmeler ve resesyona dair artan sinyallerin de yakından takip edildiği bölgede, dün Uluslararası Para Fonu (IMF) Almanya'daki enerji krizinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağı ve bu kışın zor geçeceği uyarısında bulundu. Güvenli ve yenilenebilir enerjiye geçiş için nükleer enerji kullanımını yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdünde bulunan Alman hükümeti ise ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı verdi.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,7 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,83 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 1,2 değer kazanmasının ardından bugün de 0,9860'a yükseldi.