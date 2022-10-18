Apara Haberler BOE, piyasa sakinleşene kadar devlet tahvili satışını erteleyecek
Giriş Tarihi: 18.10.2022 09:03

BOE, piyasa sakinleşene kadar devlet tahvili satışını erteleyecek

BOE, piyasa sakinleşene kadar devlet tahvili satışını erteleyecek

Financial Times'ın haberine göre İngiltere Merkez Bankası (BoE) devlet tahvili piyasalarında daha fazla istikrarı cesaretlendirmek için 24 Ekim'de başlatacağı devlet tahvili satışını ertelemeye devam edecek.

Financial Times'ın haberine göre İngiltere Merkez Bankası (BoE) devlet tahvili piyasalarında daha fazla istikrarı cesaretlendirmek için devlet tahvili satışını büyük olasılıkla daha da erteleyecek.

BoE, finansal sistemin istikrarına yönelik riskler nedeniyle 838 milyar GBPH tutarındaki devlet tahvili portföyünden 6 Ekim'de başlayacak satışları ertelemişti.

FT, devlet tahvili satışının daha da ertelenmesi kararı BoE yetkilileri tarafından devlet tahvili piyasasını son haftalarda "çok gergin" olduğu yönünde yapılan değerlendirmelerin ardından geldi.

BoE'nin şirket tahvili satışına ise 24 Ekim ile başlayan haftada yeniden start vereceği açıklanmıştı.

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BOE, piyasa sakinleşene kadar devlet tahvili satışını erteleyecek
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