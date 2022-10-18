Apara Haberler Avrupa Birliği'nin Dış Politika Şefi Josep Borell: Çin'e bağımlılık azaltılmalı
Giriş Tarihi: 18.10.2022 08:55

Avrupa Birliği'nin Dış Politika Şefi Josep Borell: Çin'e bağımlılık azaltılmalı

Avrupa Birliği’nin Dış Politika Şefi Josep Borell: Çin’e bağımlılık azaltılmalı

Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin Çin'e daha çok bir rakip gibi davranması ve Çin'e olan ekonomik bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell'in liderliğinde toplanan Avrupa Dış Eylem Servisi, Lüksemburg'da yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısı için hazırladığı 5 sayfalık belgede Avrupa'nın teknoloji ve kritik ham maddeler için tedarik zincirlerini çeşitlendirerek Çin'e bağımlılığını azaltması ve yeni kırılganlıklar yaratmaktan kaçınması gerektiği savunuldu.

Borrell, "Şu anda Rus gazından bağımsızlığımızı kazanıyoruz. Yeni bağımlılıklar, kırılganlıklar yaratmaktan kaçınmalıyız" dedi.

AB liderleri, Perşembe ve Cuma günü yapacakları toplantılarda Çin ile ilişkileri tartışacaklar.

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Avrupa Birliği'nin Dış Politika Şefi Josep Borell: Çin'e bağımlılık azaltılmalı
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