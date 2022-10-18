Almanya’da yatırımcı güveni rekor düşük seviyesine yakın

ZEW ekonomik beklenti endeksi Ekim'de eksi 61,9'dan eksi 59,2'ye çıktı ve ekonomist tahminlerinden iyi geldi.

Cari koşullar endeksi eksi 60,5'ten eksi 72,2'ye geriledi ve pandemiden beri en düşük seviyeye indi.

ZEW Başkanı Achim Wambach gelecek 6 ayda büyümenin düşme olasılığının da kayda değer biçimde arttığına dikkat çekerek "Genel olarak ekonomik görünüm yine kötüleşti" ifadesini kullandı.

Çift haneli enflasyon ve kışın enerji kıtlığı olacağı beklentisi Avrupa'nın en büyük ekonomisi için tehdit oluşturuyor. Rusya'nın doğalgaz sevkiyatını kesmesiyle bazı üreticiler fabrikalarını kapatırken bazıları da üretimde kesintiye gitti. Hanehalkı da yüksek doğalgaz faturalarıyla karşı karşıya.

Almanya Ekonomi Bakanlığı ülke ekonomisinin 2023'te yüzde 0,4 daralmasını bekliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarının da ekonomi üzerinde baskıya neden olması bekleniyor.