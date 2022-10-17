OPEC+’dan ABD’den gelen tepkilere yanıt: Tamamen teknik bir karar

OPEC Genel Sekreteri Haitham al-Ghais yaptığı açıklamada, üretim kısıntısı kararının tamamen teknik bir karar olduğunu ve önleyici bir tedbir olarak üretimi kısma kararı aldıklarını ifade etti.

Alınan karar verilen tepkilerin kararın doğru olduğunu kanıtladığını savunan Ghais, kararın gelecek yılın ilk 6 ayında değişip değişmeyeceği yönünde soruya, "OPEC+ anlaşmaları her zaman esnek olmuştur. Bakanlar, her zaman birn uçağa binip Viyana'ya gelmeye hazırdırlar" yanıtını verdi.

Suudi Arabistan Kralı Salman da yaptığı açıklamada, petrol piyasasında istikrarı ve dengeyi desteklemek için yoğun şekilde çalıştıklarını, OPEC+ ittifakını sürdürerek de bunu yaptıklarını ifade etti.

BAE Enerji BAkanı Suhail al-Mazrouei de dün yaptığı değerlendirmede OPEC+'nın üretimi kısma kararının "tamamen teknik bir karar" olduğunu, kararın oybirliği ile alındığını, siyasi müdahaleler olmadığını söyledi.

Kuveyt Petrol Şirketi CEO'su Seyh Nawaf al-Sabah da KUNA'ya yaptığı değerlendirmede, OPEC+'nın üretim kısıntısı kararını memnuniyetle karşıladıklarını, petrol piyasasında dengenin devam ettirilmesinin hem tüketicilerin hem de üreticilerin faydasına olduğunu belirtti.

Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) da yaptığı açıklamada, OPEC+ kararının ekonomik göstergeler temel alınarak, oybirliği ile verildiğini duyurdu. Açıklamada, kararın petrol piyasalarındaki cari belirsizlik ortamı ile başa çıkmak için önleyici bir adım olduğunı vurguladı.