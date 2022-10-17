Apara Haberler ECB üyesi Villeroy: Enerjiye sübvansiyon yüksek enflasyonu sadece erteler
Giriş Tarihi: 17.10.2022 10:27

ECB üyesi Villeroy: Enerjiye sübvansiyon yüksek enflasyonu sadece erteler

ECB üyesi Villeroy: Enerjiye sübvansiyon yüksek enflasyonu sadece erteler

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, AB üyesi ülkelerin enerjiye sağladıkları sübvansiyonların cari enflasyonu düşürebileceğini, ancak bunun gelecekte daha yüksek enflasyon ile karşı karşıya kalma pahasına atılmış bir adım olacağını söyledi.

"Enerjide fiyat sınırlamaları uygulamanın çekirdek enflasyonu azaltacağı illüzyonuna kapılmamalıyız" diye konuşan Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, "Fiyat sınırlamaları ikinci tur etki riskinin azaltılmasına yardım edebilir. Geçici olan fiyat sınırlamaları sadece gelecekte daha yüksek enflasyon pahasına cari enflasyon oranını düşürür" dedi.

Villeroy, AB hükümetlerinin yüksek enflasyon baskıları karşısında harcamaları artırmak yerine toplumun desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimlerine yardıma odaklanmaları gerektiğini de savundu.

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ECB üyesi Villeroy: Enerjiye sübvansiyon yüksek enflasyonu sadece erteler
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