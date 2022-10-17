Apara Haberler ECB üyesi Nagel: Daha fazla faiz artırımına, daha küçük bilançoya ihtiyaç var
Giriş Tarihi: 17.10.2022 10:05 Son Güncelleme: 17.10.2022 10:08

ECB üyesi Nagel: Daha fazla faiz artırımına, daha küçük bilançoya ihtiyaç var

ECB üyesi Nagel: Daha fazla faiz artırımına, daha küçük bilançoya ihtiyaç var

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ECB'nin ABD'de derin bir resesyona yol açabilecek olsa da birkaç faiz artırımına daha ihtiyacı olduğunu söyledi.

IMF-Dünya Bankası toplantıları için bulunduğu Washington'da konuşan Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, "Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek için sadece Ekim sonundaki para politikası toplantısında değil, sonraki toplantılarda da faiz artırımlarına ihtiyaç var. ECB, faiz artırımlarını yakın zamanda kesmemeli" dedi.

Piyasalar hali hazırda ECB Yönetim Konseyi'nin 27 Ekim toplantısında faizi 75 baz puan artıracağını fiyatlıyor.

Nagel konuşmasında, para politikası normalleştirilmeye devam edilirken, ECB'nin elinde bulunan, 5 trilyon euroya yakın tahvillerin de azaltılması gerektiğini savundu.

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ECB üyesi Nagel: Daha fazla faiz artırımına, daha küçük bilançoya ihtiyaç var
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