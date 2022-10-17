Apara Haberler ECB üyesi Kazaks: Faiz artırımları gelecek yıl da sürmeli
Giriş Tarihi: 17.10.2022 10:43

ECB üyesi Kazaks: Faiz artırımları gelecek yıl da sürmeli

ECB üyesi Kazaks: Faiz artırımları gelecek yıl da sürmeli

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks, faiz oranlarının bu yıldan sonra da devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomide bir daralma olsa da enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesinin büyük olasılık olduğunu ifade eden Kazaks, ECB'nin bu ay 75 baz puan, Aralık ayında da 50 veya 75 baz puan faiz artırmasına verilere ve fiyatlar için görünüme göre destek vereceğini vurguladı.

Kazaks, Washington'da yaptığı açıklamada, "Cari trend dikkate alındığından, bu yıldan sonra faiz artırımlarına ara vermek için herhangi bir neden görmüyorum" diye konuştu.

Konuşmasında ECB'nin büyük bir bilanço tutmaya ihtiyacı olmadığını da savunan Kazaks, "Eğer para politikamızı sıkılaştırıyorsak, tüm enstrümanların aynı yönde hareket etmeleri gerekli" dedi.

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ECB üyesi Kazaks: Faiz artırımları gelecek yıl da sürmeli
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