Apara Haberler ABD Hazine Bakanı Yellen: IMF'in yeniden SDR dağıtması şu anda uygun olmaz
Giriş Tarihi: 17.10.2022 09:44 Son Güncelleme: 17.10.2022 09:49

ABD Hazine Bakanı Yellen: IMF'in yeniden SDR dağıtması şu anda uygun olmaz

ABD Hazine Bakanı Yellen: IMF’in yeniden SDR dağıtması şu anda uygun olmaz

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, IMF'in olağanüstü rezervlerini kullanarak üye ülkelere yeniden bir SDR (Özel Çekim Hakkı) dağıtımı yapmasının şu anda uygun olmayacağını söyledi. Yoksul ülkelere kanalize etmek için şu anda daha fazla rezerve ihtiyaç olduğunu belirtti.

IMF-Dünya Bankası toplantıları sırasında basın toplantısı düzenleyen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Kongresi'nden ABD'nin IMF'teki Özel Çekim Hakkı'ndan 21 milyar doların düşük ve orta gelirli ekonomilere tahsis edilmesine izin verilmesini istediğini, bu talebinin onaylanmasını umduğunu da ifade etti.

IMF, 2021 Ağustos ayında üye ülkelere SDR olarak 650 milyar dolar dağıtmıştı.

Uzmanlar da IMF'in yeniden bir SDR dağıtımı yapması için yüzde 85 oranında onay gerektiğini ve bunun şu an için kazanılması zor bir oran olduğunu ifade ediyorlar.

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ABD Hazine Bakanı Yellen: IMF'in yeniden SDR dağıtması şu anda uygun olmaz
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