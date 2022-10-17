Apara Haberler AB liderleri doğal gaza fiyat sınırı seçeneklerini araştıracaklar
Giriş Tarihi: 17.10.2022 10:17 Son Güncelleme: 17.10.2022 10:19

AB liderleri doğal gaza fiyat sınırı seçeneklerini araştıracaklar

AB liderleri doğal gaza fiyat sınırı seçeneklerini araştıracaklar

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının 20-21 Ekim'de yapacakları toplantıda doğal gaz fiyatına sınır getirilmesine yönelik seçenekler araştırılacak.

AB üyeleri haftalardır doğal gaz fiyatına bir sınır uygulanıp uygulanmaması, sınır uygulanacak ise bunun nasıl yapılacağını tartışıyorlar.

Ancak doğal gaz fiyatına sınır getirilmesini savunan birçok ülke AB Komisyonu'nun destek verilecek seçenekler ortaya koyamadığından şikayet ediyorlar.

AB zirvesinde tüm seçeneklerin masaya yatırılması ve daha somut uygulanabilir öneriler ile gelmesi için AB Komisyonu üzerinde baskının artırılması bekleniyor.

Diplomatlar, AB liderlerinin enerji üretiminde kullanılan gazın fiyatına sınır getirilmesi üzerinde bir anlaşmaya varabileceğini ifade ediyorlar.

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AB liderleri doğal gaza fiyat sınırı seçeneklerini araştıracaklar
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