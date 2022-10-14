Son dakika: İngiltere’de Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alındı

Son dakika haberleri...İngiltere Başbakanı Liz Truss, hazırladığı bütçe planının piyasada kargaşaya yol açmasının ardından Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden aldı.

Kwarteng, Twitter'dan paylaştığı ve Liz Truss'a hitaben yazdığı mektubunda, görevinden alındığını doğruladı.

Maliye Bakanı olarak görev yapmanın bir onur olduğunu dile getiren Kwarteng, "Başarınız bu ülkenin başarısıdır ve size iyi dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Böylelikle, 38 gün görevde kalan Kwarteng, "İngiltere'de 1970'ten bu yana en kısa süre görev yapan Maliye Bakanı" oldu. Kabinedeki görevine son verilen Kwarteng'in yerine kimin getirileceği henüz açıklanmadı.

ELEŞTİRİLERE NEDEN OLAN VERGİ PLANINDAN GERİ ADIM ATILMIŞTI

İngiliz hükümeti, 23 Eylül'de ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu. Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.