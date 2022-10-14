Euro Bölgesi’nde resesyon çanları! Guindos da karamsar

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Litvanya gazetesi Verslo žinios'a verdiği demeçte, Euro Bölgesi ekonomisinin art arda iki çeyrek daralmaya yenik düşebileceğini söyledi.

"Teknik bir durgunluk olasılığı da dahil olmak üzere düşük ekonomik büyüme ve yüksek enflasyonun çok zor bir kombinasyonuyla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum" diyen Guindos, "Eylül ayında kötü durum senaryomuz olarak gördüğümüz şey, ana senaryo olmaya yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası Eylül ayında yaptığı toplantıda tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artış kararı almış ve önümüzdeki toplantılarda da faiz artışlarının devam edeceğinin sinyalini vermişti.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya da 2023 yılında ülke ekonomisine dair yaptığı tahminlerde daha önce yüzde 2,5 büyüme öngörüsünü revize ederek yüze 0,4 daralma olacağı yönünde değiştirmişti.

Öte yandan IMF yayımladığı Ekim 2022 Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda 2023 için büyüme tahminlerinde aşağı yönlü en büyük revizyonunu Euro Bölgesi içi yapmış ve önümüzdeki yıl için sadece yüzde 0,5'lik bir büyüme öngörmüştü.