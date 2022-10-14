Çin’de eylülde tüketici fiyatları yüzde 2,8 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkede fiyat artışlarına ilişkin eylül verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8, Üretici Fiyatları Endeksi de (ÜFE) yüzde 0,9 artış gösterdi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarının hesaplandığı ÜFE bir önceki aya göre 0,1 puan, enflasyonun temel göstergesi sayılan TÜFE ise 0,3 puan arttı.

Aynı dönemde gıda fiyatları enflasyonu yüzde 1,9, gıda dışı enflasyon yüzde 1,5 oldu. Benzin fiyatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2, mazot fiyatı yüzde 21 artış gösterdi.