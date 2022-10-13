Apara Haberler Asya borsaları ABD enflasyon raporu öncesi karıştı
Giriş Tarihi: 13.10.2022 08:47

Asya borsaları ABD enflasyon raporu öncesi karıştı

Asya borsaları ABD enflasyon raporu öncesi karıştı

Asya-Pasifik hisseleri Perşembe günü yatırımcıların ABD'den gelecek enflasyon verilerini beklemesiyle karıştı.

Asya Borsaları karışık seyirde. Nikkei 225 Japonya'da yüzde 0.44 düştü ve Topix yüzde 0.63 düştü.

Toshiba hisseleri yerel medyada çıkan Kyodo'nun potansiyel bir satın alma olduğunu bildirmesinin ardından yüzde 9'dan fazla yükseldi.

Güney Kore'nin Kospi'si yüzde 1,19 değer kaybetti ve Kosdaq yüzde 2,89 değer kaybetti. Hang Seng endeksi Hong Kong'da yön bulmakta zorlandı ve en son yüzde 0,92 düşüşle işlem gördü.

Anakara Çin'in hisseleri düştü. Şanghay Bileşik yüzde 0.4 düştü ve Shenzhen Bileşeni yüzde 0.31 kaybetti.

Avustralya'da S&P/ASX 200 daha yüksekten işlem gördü.

MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi yüzde 0,46 düştü. Tayland Perşembe günü tatil nedeniyle kapalı.

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Asya borsaları ABD enflasyon raporu öncesi karıştı
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