Altın fiyatları ABD enflasyon verileri sonrası düşüşünü hızlandırdı!

ABD enflasyon verileri yüzde 8,2 ile beklentileri aştı. Kritik verinin beklentileri aşması sonrası ons altın 1.650 dolar buradan esen ters rüzgarın etkisiyle de altın gram fiyatı günler sonra 1.000 TL psikolojik bandının altına sarktı.
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasadan son gelişmelerle beraber canlı rakamlar...
ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI
Piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklanmıştı. Buna göre ülkede enflasyon aylık bazda yüzde 0,4 yıllık bazda ise yüzde 8,2 oranında gerçekleşerek beklentileri aştı. Verinin beklentileri aşması sonrası Fed'den güçlü faiz artırım algısı güçlendi. Bu durum piyasalarda likiditeyi azaltacağı endişesi yaratarak altın fiyatları için baskı oluşturdu.
ABD enflasyon verisi sonrası ons altın 1.650 dolar, gram altın ise 990 TL seviyesinin altında işlem görmeye başladı.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 991,81
SATIŞ (TL) 991,98
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 1.630,00
SATIŞ (TL) 1.647,00