Altın fiyatları ABD enflasyon verileri sonrası düşüşünü hızlandırdı!

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasadan son gelişmelerle beraber canlı rakamlar...

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklanmıştı. Buna göre ülkede enflasyon aylık bazda yüzde 0,4 yıllık bazda ise yüzde 8,2 oranında gerçekleşerek beklentileri aştı. Verinin beklentileri aşması sonrası Fed'den güçlü faiz artırım algısı güçlendi. Bu durum piyasalarda likiditeyi azaltacağı endişesi yaratarak altın fiyatları için baskı oluşturdu.