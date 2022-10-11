Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor

RESESYON KONUSUNDA UYARILAR DEVAM EDİYOR

JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon da CNBC'ye verdiği bir röportajda, ABD ekonomisinin 6 ila 9 ay içinde resesyona gireceği konusunda uyardı.

Resesyon uyarılarına karşın Fed yetkililerinin "şahin" açıklamaları da devam etti. Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, enflasyon düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı olacağını, erken gevşemenin bir risk olduğunu söyledi. Chicago Fed Başkanı Charles Evans da birinci önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu vurgulayarak, gelecek yılın başlarında politika faizinin yüzde 4,5'in biraz üzerine çıkması gerektiğini dile getirdi.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD'nin Çin'e çip ihracatına getirdiği yeni kısıtlamaların teknoloji hisselerini baskılamasıyla New York borsasında dün satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,32 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,75 gerilerken, Nasdaq endeksi de Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü ve günü yüzde 1,04 değer kaybıyla tamamladı. Dolar endeksi, arka arkaya 5'inci işlem gününde de yükselerek 113,5'i test etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 2 haftanın ardından ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıktı.