Apara Haberler İngiltere'de işsizlik 48 yılın en düşük seviyesinde
Giriş Tarihi: 11.10.2022 10:27 Son Güncelleme: 11.10.2022 10:27

İngiltere'de işsizlik 48 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere’de işsizlik 48 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'de işsizlik yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Bu, 1974'ten beri görülen en düşük seviye oldu. İşsizlik oranının düşmesinde rekor sayıda insanın işgücü piyasasını terk etmesi etkili oldu.

İngiltere İstatistik Ofisi'nin verilerine göre işsizlik oranı Ağustos'ta sona eren 3 ayda yüzde 3,5'e geriledi. Ekonomistler işsizlik oranında değişim beklemiyordu. Ağustos ayında işsiz sayısı 97 bin azaldı. İşsizlik oranının düşmesinde rekor sayıda insanın işgücü piyasasını terk etmesi etkili oldu.

Ortalama kazançlar yüzde 5,4 arttı. İşten ayrılıp iş aramayanların sayısı ise 252 bin arttı ve 1971'den beri en yüksek artış olarak kayda geçti.

İngiltere Merkez Bankası yüksek enflasyon nedeniyle Eylül ayından beri faiz oranlarını 7 kez artırdı. Para piyasalarında Kasım toplantısında 100 baz puanlık agresif faiz artışı fiyatlanıyor.

Bu artışın halihazırda çift haneli enflasyonla mücadele eden tüketici ve şirketleri daha da zorlayabileceği belirtiliyor.

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İngiltere'de işsizlik 48 yılın en düşük seviyesinde
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