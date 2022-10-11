Bakan Bilgin’den 2023 asgari ücret açıklaması

Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Yılın son çeyreğine girilirken milyonların aklında hep aynı soru var. Asgari ücret zammı belirlenirken enflasyon oranı önemli bir belirteç olarak yer alıyor. Bakan Bilgin'den Kabine Toplantısı sonrası dikkat çeken enflasyon ve asgari ücret mesajı geldi.

DİKKAT! Asgari ücret zammı kesinlikle enflasyon oranının altında olmayacak. Enflasyon farkı hesabı ile asgari ücret 2023 tabloları da netleşti. Beklentilere göre hesaplanan bu rakamlar asgari ücrette alt sınır için ipucu veriyor.