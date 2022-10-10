SON DAKİKA: İşsizlik tek haneye indi

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 0,4 azalarak yüzde 9,6'ya geriledi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,2 iken kadınlarda %12,5 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %47,9 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile %47,9 oldu. Bu oran erkeklerde %65,3 iken kadınlarda %30,8 olarak gerçekleşti.